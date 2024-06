Iconische Surinaamse held Louis Vismale viert 57ste verjaardag

Louis Vismale viert vandaag zijn 57ste verjaardag. Deze opmerkelijke man heeft een blijvende indruk achtergelaten in Suriname, Nederland en de Verenigde Staten. Zijn nalatenschap van sociale betrokkenheid begon al op jonge leeftijd en heeft zich ontwikkeld tot een levenslange missie van hulp en dienstbaarheid. Hij schroomt er niet voor om te bedelen voor mensen in nood en gebruikt vaak zijn eigen middelen om te helpen.

Een jongeman met een groot hart

Vanaf zijn 16e jaar begon Vismale met sociaal werk. Werkend met zijn vader in een meubelbedrijf, doneerde hij brandhout en zaagsel aan mensen in de buurt. Deze eenvoudige gebaren van vriendelijkheid markeerden het begin van een indrukwekkende carrière van maatschappelijke betrokkenheid.

Doorbraak in de toneelwereld

Als jonge volwassene betrad Louis de wereld van het theater. Hij schitterde in populaire producties zoals ‘Mofina Pikin’ en ‘Mix Max’, onder leiding van wijlen Lucien Vriese. Zijn talent leidde hem ook naar de filmindustrie, waar hij rollen vertolkte in ‘Gevaarlijk Spel’, ‘Verkeerd’ en ‘Faya Blo’.

Cultuur als Verbinder

Vismale’s passie voor cultuur kwam tot uiting in zijn eigen televisieprogramma Kulturu Sabi, waarin hij diverse culturen belichtte. Dit programma vormde de basis voor een grotere ambitie: het creëren van het programma 1 voor 12, samen met Carlos Pinas.

1 voor 12: Een Baken van Hoop

Tegenwoordig is 1 voor 12 een begrip in Suriname. Onder leiding van Vismale heeft het programma duizenden mensen geholpen:

21 woningen gebouwd

1500 woningen gerenoveerd

Financiële steun verleend voor studie

Jaarlijkse schooltassenproject in augustus

Voedselvoorziening voor dak- en thuislozen aan de Waterkant

Dak- en thuislozen zijn ook voorzien van een lekkere maaltijd en schoeisel.

Ter ere van zijn verjaardag trakteerde Vismale dak- en thuislozen op een speciale maaltijd van rijst met pom, kip, groenten en sap. Enkele van hen ontvingen nieuwe schoenen. Daarnaast werden 20 sociaal zwakkeren verblijd met financiële bijdragen en voedingsmiddelen.

Ook kinderen met een beperking en weeskinderen vieren vandaag zijn verjaardag bij McDonald’s. Leerlingen van de St. Wilhelmusschool in Powakka hebben hem gedecoreerd met een pangi.

Leerlingen van de st. Wilhelmus School te Powakka worden voorzien van belegde broden.

Multifunctioneel Opvangtehuis

Vismale werkt aan de oprichting van een multifunctioneel opvangtehuis voor senioren, groter dan Ashiana. De voorbereidingen zijn in volle gang en de locatie is gepland achter Zanderij. Een lang gekoesterde wens van Vismale gaat hiermee in vervulling.

Erkenning en Onderscheiding

Op 23 november 2016 werd Louis Vismale door de president van de Republiek Suriname onderscheiden als Officier. Er gaan geruchten dat hij dit jaar de hoogste onderscheiding, de Ere-orde van de Gele Ster, zal ontvangen. Hoewel hij hier niet van op de hoogte is, staat hij er zeker voor open. “Niets voelt beter dan wanneer jouw onbaatzuchtige werk wordt erkend en gewaardeerd door jouw eigen land,” aldus Vismale.

Dieptepunt en Herstel

Niet alles in het leven van Vismale was rooskleurig. 28 mei 2011 staat hem nog vers in het geheugen; hij raakte betrokken bij een ernstig verkeersongeval en kwam in coma. Hij is dankbaar dat hij volledig hersteld is, hoewel hij enkele littekens in zijn gezicht overhield.

Hoogtepunten van Vismale

Louis Vismale herinnert zich met trots de successen van 1 voor 12, zoals het geval van een kindje geboren zonder anus dat dankzij de stichting succesvol werd geopereerd. Recent nog werd een Guyanees kindje met een oogtumor geopereerd, waarbij Vismale in het ziekenhuis bleef wachten tot de vier uur durende operatie was afgerond.

Louis Vismale blijft een baken van hoop en hulpvaardigheid in de Surinaamse samenleving, en zijn toewijding blijft onveranderd, zelfs nu hij zijn 57ste verjaardag viert.