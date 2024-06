Essed: “Assen verkondigd pure kolder over Bouterse”

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de 8 decembermoorden in Suriname, vindt dat NPS’er en oud-minister Ronald Assen de weg probeert te plaveien voor gratie voor de veroordeelde en voortvluchtige Desi Bouterse.

Assen beweerde afgelopen week dat een aanhouding van Bouterse nu de orde, rust en veiligheid niet ten goede zal komen en er dus meer dan doden kunnen vallen. In het programma Welingelichte Kringen zondag merkte Essed op dat Assen ook in 2012 heeft beweerd dat indien 8 december moordenaars geen amnestie zouden krijgen, er dan een burgeroorlog zou uitbreken.

“Uiteindelijk heeft de rechter die wet buiten toepassing gelaten, heeft de DNA die wet ingetrokken en is Bouterse inmiddels veroordeeld tot 20 jaar en gevlucht…zonder dat er één schot gelost is. Meneer Assen verkondigd wat mij betreft pure kolder”, benadrukte de advocaat.

Essed merkte verder ook op dat Assen lid is van een politieke partij die aangeeft de rechtstaat hoog in het vaandel te dragen.

“Maar dat dezelfde man de gemeenschap dus angst aanjaagt om de rechtstaat in stand te houden. Volgensmij is de goede man of op de loonlijst van Bouterse of hij verkeerd in een permanente angstpsychose. En daar zijn er andere oplossingen voor”, aldus de advocaat.