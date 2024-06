Voorstelling ‘Keti Koti Conference’ deze week nog te zien

Deze maand bracht cabaretier Jeffrey Spalburg een primeur naar Rotterdam met de allereerste Keti Koti Conference, gevolgd door een tour langs diverse theaters door het land. De voorstelling is alleen deze week nog te zien (zie onder), met de laatste show op 30 juni in Utrecht.

Spalburg, bekend als de grondlegger van FATU, de langstlopende comedyshow van Nederland, belooft een avond vol vermaak én inzicht. De show combineert theater, comedy, muziek van DJ Phantom, en visuals van VJ Bikkel voor een unieke mix die zowel entertaint als aanzet tot nadenken.

De Keti Koti Conference is een viering van de afschaffing van de slavernij en een reflectie op ons gedeelde slavernijverleden. Steeds meer mensen raken bekend met Keti Koti, de dag waarop Nederland de slavernij afschafte. Het is een feest voor iedereen, want geen weldenkend mens kan vóór slavernij zijn. Toch blijft er veel onduidelijk over hoe het verleden heeft vormgegeven wat we vandaag vieren en waarom het nog steeds belangrijk is.

De Keti Koti Conference nodigt het publiek uit om het verleden te begrijpen en te verwerken. Spalburg gebruikt humor en entertainment om een brug te slaan tussen verschillende gemeenschappen en een dialoog op gang te brengen over een onderwerp dat ons allen raakt.

Door humor en muziek te combineren met diepgaande reflecties, neemt hij de toeschouwer mee op een reis door het verleden en daagt hij hen uit om na te denken over de erfenis van ons koloniale verleden. Bekijk hieronder de tourdata: