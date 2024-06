Bestuurder snelle Volkswagen GTI knalt tegen paal en eindigt in goot

In de vroege uren van zondagmorgen vond een eenzijdig verkeersongeval plaats aan de Vierkinderenweg in Suriname, waarbij een snelle Volkswagen GTI een elektriciteitsmast van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) ramde en in een goot belandde.

Rond 06.25 uur verloor de bestuurder nabij de Magentakanaalweg, plotseling de controle over zijn voertuig. Met een angstaanjagende klap knalde de auto tegen de elektriciteitsmast en kwam uiteindelijk in de goot tot stilstand. Het incident zorgde voor grote opschudding in de buurt.

Volgens de verklaring van de Surinaamse politie was de bestuurder nuchter en heeft hij een geldig Surinaams rijbewijs. Wonder boven wonder bleef hij ongedeerd.

Omstanders keken vol ongeloof toe terwijl de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De schade aan de EBS-mast was aanzienlijk, maar er zijn geen meldingen van stroomuitval in het gebied.

De Unit Verkeer Midden heeft het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval overgenomen.