Automobilist die geen gordel om had blijkt meerdere openstaande boetes te hebben

Wat begon als een eenvoudige verkeerscontrole leidde al snel tot de ontdekking van een reeks eerdere veroordelingen, toen een automobilist in Suriname vorige week werd aangehouden.

De bestuurder A.M. werd aan de kant gezet door een politieagent op de motor, omdat hij zijn autogordel niet droeg.

Bij nadere controle bleek dat A.M. al vijf keer door de rechter was veroordeeld voor negen verkeersovertredingen. Hij stond voor de keuze om een aanzienlijke boete te betalen of een vervangende gevangenisstraf van 13 weken uit te zitten.

Omdat hij het boetebedrag niet meteen kon betalen, werd hij naar het dichtstbijzijnde politiebureau gebracht.

Voordat A.M. in een politiecel zou worden geplaatst, wisten zijn familieleden snel genoeg geld bijeen te brengen om de boete te betalen. Dankzij hun inspanningen kon A.M. de cel vermijden.

Hij kreeg echter een ernstige waarschuwing van zowel de politie als zijn familie om voortaan voorbeeldig rijgedrag te vertonen en de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen.

Met de vakantie in aantocht doet de politie een dringend beroep op vakantiegangers met plannen om naar het buitenland te reizen. Zij worden aangespoord om zich bij de politie, met name bij de afdeling ANRS, te melden om te verifiëren of zij onbetaalde verkeersboetes hebben. Dit kan onaangename verrassingen en mogelijke vertragingen voorkomen.

A.M.’s ervaring dient als waarschuwing voor alle weggebruikers: verkeersregels zijn er niet alleen om boetes te vermijden, maar vooral om de veiligheid van iedereen te waarborgen.