Auto vat plotseling vlam naast woning aan de Kennedyweg

Maandagmiddag werd een rustig moment abrupt verstoord aan de Kennedyweg in Suriname, toen een Nissan AD Van stationwagen plotseling vlam vatte.

De 50-jarige eigenaresse van het voertuig lag een middagdutje te doen toen ze werd gewekt door vreemde geluiden van buiten. Tot haar schrik zag ze vlammen opstijgen vanaf de linker voorband en onder de motorkap van haar auto.

Gelukkig was het vuur snel onder controle, waardoor grotere schade kon worden voorkomen. De motorkamer, het linker voorwiel en een deel van het interieur hebben echter wel brandschade opgelopen.

De vrouw verklaarde dat ze het voertuig voor het laatst op zondagmiddag had gebruikt en het daarna in de garage naast haar woning had geparkeerd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Rijsdijk was snel ter plaatse en heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

Verdere details worden verwacht zodra het onderzoek is afgerond.