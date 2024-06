Auto en houten pand aan de Chandishawweg geheel afgebrand

Een houten woning met vijf kamers, is afgelopen nacht volledig afgebrand aan de Mr. P. Chandishawweg in Suriname. Het pand ging in vlammen op voordat de brandweer van Jarikaba ter plaatse was.

Toen de Surinaamse brandweer arriveerde, trof ze op het terrein in totaal vier panden aan, waarvan één in lichterlaaie stond.

Vernomen wordt dat de kamers werden verhuurd aan Haïtianen. De aanwezige bewoners wisten zich in veiligheid te brengen. De brandweer verwijderde twee gascilinders van 20 en 28 lbs uit het brandende pand om explosies te voorkomen.

De bewoner van het getroffen pand verloor zijn voertuig, een Toyota Spacio, in de brand. De auto, inclusief alle belangrijke documenten, ging volledig in vlammen op. Verder hebben twee aangrenzende panden schroeischade opgelopen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De eigenaar van het pand verblijft in het buitenland en de beheerder ter plaatse meldde dat het pand niet tegen brand was verzekerd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn aanwijzingen dat het afgebrande pand elektriciteit aftapte van een ander pand op het terrein. De politie van Jarikaba voert verder onderzoek uit.