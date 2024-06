Vrouw die politie-uniform van vreemdgaande partner in brand stak vrijgesproken

Een 25-jarige vrouw is maandag door kantonrechter in Suriname ontslagen van alle rechtsvervolging.

De vrouw A.S. betrapte haar partner, een politieman, met een andere vrouw in zijn voertuig bij Wakapasi. Ze stapte in het voertuig om hem ter verantwoording te roepen, waarna de andere vrouw zich ook in het gesprek mengde.

Later die dag keerde A. terug naar de woning die ze met de politieman deelde. Overmand door emoties verbrandde ze zijn politie-uniform en uitrusting van de Mobiele Eenheid, waaronder politiebroeken, elleboog-, dijbeen- en bovenlichaambeschermers, een schild en documenten van de politieman.

Ze werd op 5 mei door de Surinaamse politie aangehouden na aangifte en in verzekering gesteld. Tijdens de rechtszaak werd ze bijgestaan door advocaat Maureen Nibte.

De kantonrechter verklaarde vandaag dat A. handelde in een hevige gemoedstoestand en ontsloeg haar daarom van alle rechtsvervolging. Het Surinaamse Openbaar Ministerie had haar vorige week al in vrijheid gesteld.

Met de uitspraak blijft de jonge vrouw op vrije voeten.