Surinaamse ouderen ontvangen brief met bevestiging betaling 5.000 euro

Afgelopen week heeft een groep Surinaamse ouderen in Nederland een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met de mededeling dat zij eind juli een eenmalige betaling van 5.000 euro op hun rekening kunnen verwachten.

Dit gebaar van erkenning, zoals vorig jaar door het Nederlandse kabinet bepaald, is bedoeld om het leed en onrecht dat deze groep heeft ervaren te verzachten.

De eenmalige betaling is bestemd voor Surinaamse Nederlanders die voor of op de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland zijn gekomen. Deze groep verwachtte dat hun jaren in Suriname zouden meetellen voor de AOW-opbouw, aangezien Suriname destijds nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Helaas bleek dit niet het geval te zijn, waardoor zij een lagere AOW-uitkering ontvangen.

Personen die voldoen aan deze voorwaarden hebben in juni 2024 een brief van de SVB ontvangen. Vervolgens wordt het bedrag eind volgende maand automatisch op hun rekening overgemaakt.

Met deze eenmalige betaling wil het kabinet erkenning en compensatie bieden aan de getroffen Surinaamse Nederlanders, en hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving onderstrepen.

Heeft u geen brief ontvangen rond 22 juni 2024, maar denkt u recht te hebben op de betaling? Neem dan vanaf 1 juli contact op met de SVB om uw situatie te bespreken.