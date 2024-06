Stijgend aantal suïcidegevallen baart zorgen: “Er is altijd iemand die luistert”

De politie van Regio Midden Suriname meldt een alarmerende toename van meldingen van intoxicatie en zelfmoord. Het aantal suïcidegevallen stijgt dagelijks, wat ernstige zorgen oproept. Deze tragische gebeurtenissen zijn vaak het resultaat van relatieproblemen of problemen binnen de huiselijke sfeer.

Opvallend is dat ook steeds meer tieners de hand aan zichzelf slaan.

De Surinaamse politie roept de gemeenschap op om waakzaam te zijn en steun te zoeken als men zelf in een moeilijke situatie verkeert of iemand kent die hulp nodig heeft. “Er is altijd iemand die luistert,” benadrukt een woordvoerder. Het is cruciaal om te weten dat er altijd hulp beschikbaar is en dat praten met iemand die je vertrouwt een verschil kan maken.

Als u of iemand die u kent zich in een dergelijke situatie bevindt, aarzel dan niet om hulp te zoeken. Praat met vrienden, familie, of professionele hulpverleners. De politie en diverse hulplijnen staan klaar om te luisteren en ondersteuning te bieden.

Laat niemand in stilte lijden. Er is altijd een helpende hand en een luisterend oor beschikbaar. Samen kunnen we deze zorgwekkende trend tegengaan en zorgen voor een veiligere en steunende gemeenschap.