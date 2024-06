SPA-voorzitter Williams: “Sroto alla goddamn sma di fufuru”

Oud-minister Joyce Williams is zondag gekozen als de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). Er was één lijst ingediend voor de bestuursverkiezing met 19 personen. De nieuwbakken SPA-voorzitter benadrukte dat de partij weer in het machtscentrum moet komen. De ogen zijn daarom erop gericht om genoeg zetels te behalen.

“Wij moeten in eenheid, harmonie, als bestuur gezamenlijk, met de structuren gaan voor de doelen. En één van de eerste doelen is de verkiezing van 2025. En we gaan voor zetels! We gaan voor zetels! En we gaan voor regeermacht”, zei Williams.

De politica voerde aan dat haar partij zich vooral hard zal maken voor de corruptiebestrijding in Suriname. Onder geen enkele voorwaarde zal aan mensen worden toegestaan om zich te verrijken met staatsgelden. En dit zonder pardon en aanzien des persoons.

“Het gaat niet gebeuren. Unu srefi e teki den bewijzen, lever ter bestemde plekken. Sroto alla goddamn sma di fufuru. Te yu na wan politieke organisatie dan yu naf a samenleving. Dan sortu famiri? Je bent van de samenleving want je gaat voor zetels om in het bestuur te zitten om het land te leiden. En alle rijkdommen van de natie zijn van het volk! Het is van niemand in persoon”, aldus de partijvoorzitter.

De SPA zal volgens Williams, die tussen 2006 en 2010 minister is geweest Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM), geen loze beloften maken die zij niet kan nakomen. Zo stelde zij dat er geen Prado’s aan mensen zullen worden beloofd.

“Wat we wel gaan doen is ernaar toe werken dat mensen een bestaan hebben. Want je moet niet werken om armer te worden. Je moet werken om je eigen geld te verdienen en als je een Prado wil rijden dan rijdt je je eigen Prado. Maar wij hier binnen die partij kunnen je geen Prado beloven”, aldus de politica.

Williams neemt de hamer over van Guno Castelen die drie termijnen voorzitter is geweest. Zij is hem zeer erkentelijk voor het navigeren van de partij door de zeer moeilijke tijden. Er zal op hem een beroep worden gedaan om de doelen van de partij te bereiken.