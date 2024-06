Ruzie tussen Dominicaanse vrouwen: slachtoffer met kapotte bierfles bewerkt

Afgelopen donderdag ontstond er een woordenwisseling tussen twee vrouwen van Dominicaanse komaf in de goudmijnnederzetting Antonio Do Brinco in het Lawa-gebied.

De ruzie liep uit de hand, waarbij een van de vrouwen ernstig werd mishandeld en verwond met een kapotte bierfles, meldt de Politie Regio Oost Suriname.

Na de melding ging de politie ter plaatse voor onderzoek. Daar troffen ze een vrouw aan die hevig bloedde en verschillende snijwonden had aan haar gezicht, hals en bovenbeen.

De verdachte N.A. werd direct in de nabije omgeving aangehouden.

Op zaterdag 22 juni werd de verdachte vanuit het Lawa-gebied overgevlogen naar de stad en overgedragen aan Recherche Oost voor verhoor en verder onderzoek.

In overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten de verdachte in verzekering te stellen.