Marinus Bee: “Onze eigen mensen worden ingezet om ABOP zwart te maken”

Volgens ABOP-topper Marinus Bee hebben Surinamers elkaar nodig om de strijd te winnen van de gevestigde orde.

“Maar wat we nodig hebben is eenheid. Omdat we meer zijn dan hun, maar als er geen eenheid is gaan we niet van ze kunnen winnen. Ze gaan met strategieën komen. Dow kon nanga moni na i tapu, dow kon nanga beloftes fu sorgu dati den hari unu neer. En wat we hebben gezien: onze eigen mensen worden ingezet om de partij zwart te maken. Maar ABOP na bana bon. O moro yu e trowe doti gi en, o moro e fatu”, zei Bee zaterdagavond op een wijkvergadering van de ABOP te Blauwgrond.

Hij coördineert de niet-traditionele ABOP-districten, waaronder Paramaribo Noord-Oost, Saramacca en Nickerie. Volgens de politicus die ook voorzitter is van De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA), gaan de verkiezingen op 25 mei 2025 de toekomst van Suriname bepalen. De personen die naar de stembus zullen gaan moeten daarom geen fouten maken aangezien herstel van fouten langer dan vijf jaren kan duren.

“En als het zo zwaarwichtig is, moeten we dan niet wijs handelen en kiezen voor ABOP?”, stelde Bee.

Volgens Bee dachten veel personen dat het afgelopen was met het succes van de ABOP nadat het landelijk evenredigheidsstelsel werd ingevoerd. Maar de geelzwarte partij heeft zowel in Nickerie, Saramacca en Paramaribo Noord-Oost getoond dat zij nog steeds een factor is. Dit heeft ertoe geleid dat andere partijen hun mensen hebben gestuurd om negatief te praten over onder andere de opkomst in Nickerie vorige week.

“In Nickerie zelf hebben mannen opdracht gehad om te gaan reageren. Want ifi yu no reageer san ABOP du ini Nickerie, wo kisi probleem. Maar mi kan teigi den taki alla dei den o abi fu reageer ten unu hori ABOP-vergadering”, aldus Bee die overtuigd is van 100.000+ stemmen voor de geelzwarte partij in 2025.