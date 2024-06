Lionel Messi viert 37ste verjaardag: Een terugblik op zijn legendarische carrière

Lionel Messi, een van de grootste voetballers aller tijden, viert vandaag zijn 37ste verjaardag. Terwijl de wereld zijn indrukwekkende prestaties en onvergelijkbare invloed op het voetbal erkent, blijft Messi zowel op als buiten het veld een inspiratiebron voor velen.

Geboren op 24 juni 1987 in Rosario, Argentinië, begon Messi zijn voetbalreis bij Newell’s Old Boys voordat hij op 13-jarige leeftijd naar FC Barcelona verhuisde.

Bij Barça brak hij door in het eerste team en groeide hij uit tot een waar icoon. Met zijn fenomenale dribbels, nauwkeurige passes en ongeëvenaarde scoringsvermogen heeft hij talloze harten veroverd en een rijkdom aan records gevestigd.

Tijdens zijn tijd bij FC Barcelona won Messi onder andere 10 La Liga-titels, 7 Copa del Rey-trofeeën en 4 UEFA Champions League-bekers. Individueel werd hij zeven keer bekroond met de Ballon d’Or, waarmee hij de speler met de meeste van deze prestigieuze prijzen is. Zijn overgang naar Paris Saint-Germain in 2021 markeerde een nieuw hoofdstuk, waar hij zijn dominantie voortzette.

In 2023 maakte de superster de overstap naar Inter Miami in de Major League Soccer (MLS). Hij scoorde elf keer en leverde vijf assists in zijn eerste veertien wedstrijden voor Miami, waarmee hij zijn nieuwe team hielp een eerste trofee te winnen in de vorm van de Leagues Cup.

Naast zijn clubsuccessen heeft Messi ook met het Argentijnse nationale team geschiedenis geschreven. Hoogtepunten zijn onder andere het winnen van de Copa América in 2021 en het ultieme hoogtepunt: het veroveren van de FIFA Wereldbeker in 2022. Deze overwinning vervulde een levenslange droom en bezegelde zijn status als een van de grootste in de sport.

Messi werd in januari dit jaar wederom uitgeroepen tot speler van het jaar tijdens de Best FIFA Awards 2023 in Londen. Hij is de eerste voetballer die driemaal de prijs heeft gewonnen. De Argentijn won die eerder in 2019 en 2022.

Messi blijft een sleutelspeler in de voetbalwereld. Zijn recente optredens voor Inter Miami en de nationale selectie van Argentinië hebben wederom laten zien dat zijn vaardigheden en passie voor het spel onveranderd zijn.