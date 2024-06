Kanapé en Gajadien vragen aandacht voor berovingen in het binnenland

De fractieleiders Obed Kanapé (ABOP) en Asiskumar Gajadien (VHP) hebben de Surinaamse regering gevraagd om met alle ernst te kijken naar de criminaliteit in het achterland van Suriname. Dit deden zij tijdens de openbare vergadering maandag in De Nationale Assemblee (DNA).

“En als er speciale eenheden daarvoor gestationeerd moeten worden in die gebieden, dat er dan spoedig werk van gemaakt wordt. Wij willen niet sollen met veiligheid in de samenleving”, benadrukte Gajadien.

Kanapé merkte op veel meldingen te hebben gehad over berovingen in het oosten en zuiden van het achterland. Daarnaast ziet hij ook weinig gebeuren op het gebied van onderwijs en volksgezondheid in het binnenland. De ABOP’er ziet eerder dat militairen weer in het gebied worden geplaatst. Hij vraagt zich af wanneer de mobiele operaties zullen worden ingezet.

“Terwijl de samenleving vraagt naar het garanderen van de veiligheid in de samenleving. In de speech van de president bij de aanvang van dit kalenderjaar geeft hij aan dat veiligheid, onderwijs en volksgezondheid prioriteiten zouden moeten zijn. Maar wanneer wij kijken naar hoe deze drie punten van beleid worden geaccommodeerd met middelen, dan vraag ik me af: zijn we afgedwaald van de prioriteiten? Of zijn dat nog de prioriteiten.

Als ik kijk naar onderwijs in het binnenland waar nu pas het onderwijsproces voor het tweede kwartaal in dorpen als Kwamalasamutu zal worden opgestart. En er is gezegd dat er op een ander manier zal worden gewerkt met betrekking tot herkansing voor leerlingen in het binnenland. Hoe zal dat gebeuren? Hoe zullen we eerlijkere kansen voor deze jongeren creëren?”, aldus Kanapé.