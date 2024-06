Jongeman (22) overleden na eenzijdig verkeersongeval Garnizoenspad

In de vroege ochtend van zondag 23 juni 2024 vond omstreeks 00.40 uur een tragisch verkeersongeval plaats aan het Garnizoenspad in Suriname. De 22-jarige Chivaro Bhagwat (foto) raakte daarbij zwaargewond en is kort daarna aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de Surinaamse politie reed de bestuurder van een personenauto over bovengenoemde weg, toen hij de controle over het voertuig door nog onbekende oorzaak verloor.

De auto raakte van de weg, botste tegen een elektriciteitsmast en kwam op z’n kop terecht (foto onder). Door de impact van de botsing raakte Chivaro, een van de inzittenden, zwaargewond.

Nadat de hulpdiensten snel ter plaatse waren, werd hij met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis. Ondanks de inspanningen van de medische teams, bezweek hij later aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.