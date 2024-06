Door Nederland gezochte man aangehouden in Suriname

De in Nederland gezochte Delano B. (59) is afgelopen weekend aangehouden door leden van het Arrestatie Team (AT) in Suriname. B. werd in 2016 in Nederland veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte.

Justitie in Nederland liet eerder doorschemeren dat ze de Surinaams-Amsterdamse crimineel wilde gijzelen, omdat hij de Nederlandse staat nog moest betalen.

In januari werd Delano B. gedagvaard om op de zitting in Nederland te verschijnen en het resterende deel van zijn schuld aan de staat af te lossen, maar hij verscheen niet.

Na grondig speurwerk werd de verdachte, die al heel lang in Suriname bleek te zitten, in beeld gebracht door de Surinaamse politie en aangehouden bij een carwash aan de Franchepanestraat.

B. zal volgens de procedures worden overgedragen aan de Nederlandse justitie om de zaak verder af te wikkelen in Nederland.