65-jarige buurtwachter beroofd van bromfiets

In de nacht van maandag op dinsdag is een 65-jarige buurtwachter overvallen door drie criminelen, op de hoek van de Washingtonstraat en Monizstraat in Suriname.

Het slachtoffer B.R., liep schaafwonden op aan zijn linkerknie. De buit betreft een rode bromfiets van het merk Dayang.

Volgens getuigen surveilleerde de buurtwachter in de omgeving op zijn bromfiets. Toen het plotseling begon te regenen, zocht hij beschutting onder een afdak van een supermarkt op de genoemde kruising.

Op een gegeven moment naderden drie mannen hem, waarvan één de bromfiets zonder toestemming probeerde te starten. Toen dit niet lukte, probeerde dezelfde man de bromfiets weg te duwen.

De buurtwachter snelde naar zijn bromfiets en greep deze vast. Er ontstond een worsteling tussen hem en de twee andere verdachten, waarna de derde man met de bromfiets wist te ontkomen. De overige twee verdachten zijn daarna weggerend.

De politie van Munder was na de melding van de beroving snel ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De Surinaamse politie roept eventuele getuigen op om zich te melden.