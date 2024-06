Visser treffen lijk in water aan bij monding rivier

In het Westen van Suriname hebben enkele vissers zondag het lichaam van een man aangetroffen in het water. Het lijk werd ontdekt bij de monding van de Nickerie- en Corantijnrivier.

De Surinaamse politie kreeg de melding binnen en ging ter plaatse. Het bleek te gaan om een lijk dat zich in vergevorderde staat van ontbinding bevond.

Nadat het lichaam was geborgen bleek uit onderzoek dat het gaat om de 54-jarige man J.D. van Guyanese afkomst, die op een vissersboot werkte.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vervoerd naar het mortuarium.

Volgens de politie Waldeck is er geen sprake van een misdrijf. Het vermoeden bestaat dat hij alcohol had gedronken en als gevolg daarvan in het water is gevallen.