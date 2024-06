Twee verdachten aangehouden voor diefstal graafmachine-onderdelen

De politie van Rijsdijk heeft zaterdag de verdachten Amer M. (25) en Nitish M. (27) in verzekering gesteld na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie.

De aanhouding volgt op een aangifte van gekwalificeerde diefstal eerder deze maand, meldt de Politie Regio Midden Suriname.

Een benadeelde meldde de diefstal van onderdelen van een graafmachine, waarop de politie een onderzoek startte. Tijdens dit onderzoek kwamen bovengenoemde mannen in beeld als hoofdverdachten. Na opsporing werden zij aangehouden en hebben zij de diefstal toegegeven.

De gestolen onderdelen, essentieel voor de werking van de graafmachine, zijn van aanzienlijke waarde en het incident heeft geleid tot aanzienlijke operationele verstoringen voor de eigenaar.

Na hun arrestatie zijn de verdachten na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog gaande en de politie richt zich op het in kaart brengen van mogelijke medeplichtigen en het terugvinden van de gestolen onderdelen.