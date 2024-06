Rusland ziet minder problemen nu voor eventuele samenwerking NPS met NDP

“Wat ik wel kan zeggen is dat natuurlijk de NPS bepaalde problemen had met de NDP onder leiding van de heer Bouterse. Problemen die op tafel gelegd moeten worden en ik denk dat die problemen minder zijn dan ze zijn geweest in de afgelopen periode”, aldus NPS-voorzitter Gregory Rusland.

In het programma Bakana Tori reageerde hij hiermee op de vraag of een toekomstige samenwerking tussen de NPS en de NDP nu makkelijker is nu NDP-voorzitter Desi Bouterse vanwege zijn veroordeling en onderduiking geen voorhoederol meer vervult bij de paarse partij.

De NPS liet in het verleden na elke verkiezing doorschemeren niet te willen samenwerken met de NDP vanwege onder meer het verleden van zijn voorzitter Bouterse en zijn betrokkenheid bij de 8 decembermoorden. Bouterse zelf liet in juni vorig jaar weten dat hij nooit met de VHP en ABOP zal kunnen samenwerken.

Voor Rusland is belangrijk dat het Surinaams volk een uitspraak doet op 25 mei 2025 voordat hij verder kan praten over samenwerkingsvormen. In ieder geval staat hij niet te wachten op opnieuw een samenwerking met de VHP, ABOP en PL.

“Laat het volk een uitspraak doen. Met de heer Bouterse als mens hebben we geen probleem. Maar als functionaris hadden we ernstige problemen met de manier hoe het land in de afgelopen 40 jaar onder leiding van die voorzitter gedraaid is. Ook van voor die periode, de militaire coup. De NPS heeft ernstige problemen daarmee. Omdat een democratische regering eigenlijk is weggeschoten die dagen. We hebben ernstige problemen met december 1982, de decembermoorden en dergelijke. En dat waren inderdaad onoverkomelijke issues voor mogelijke samenwerking. Laten wij dus kijken naar de toekomst en laten we kijken hoe we dit volk in ieder geval de garantie kunnen geven”, aldus de NPS-voorzitter.

Rusland vraagt zich af waarom de coup/staatsgreep op 25 februari 1980 nodig was, terwijl in maart dat jaar nog nieuwe verkiezingen in Suriname zouden worden gehouden.

“Men had alle gelegenheid om te zeggen van: we bundelen en we zorgen ervoor dat we op democratische manier die regering naar huis sturen. Maar voor die verkiezingen kwamen, heeft men op een ondemocratische manier die regering omvergeworpen. Dat is een probleem voor de NPS, want de NPS is nog steeds een partij die werkt op basis van wet en regelgeving. Wat gebeurd is is gebeurd en natuurlijk kunnen we heel lang erover blijven praten, maar het belangrijkste nu is om te kijken hoe wij verder gaan. Omdat als we blijven vasthouden aan wat er in het verleden is gebeurd en we niet naar de toekomst kijken, onze kinderen en kleinkinderen dan gevaar lopen”, aldus Rusland.