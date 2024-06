Pique: “NDP kan niet eens zijn huisvuil opruimen”

Activist Siebrano ‘Dawoud’ Pique noemt de VHP de vijand van Suriname. Maar ondanks dat zou de NDP een voorbeeld aan deze partij kunnen nemen aangezien de paarse partij zijn huisvuil niet kan opruimen. Volgens de activist zit de bevolking van Suriname te wachten op een alternatief dat het land een beter perspectief zal kunnen bieden.

“Hoe komen we hieruit? Welk partij komt met een alternatief? Wie komt ons eruit halen? Wat krijgen we nu? Maar als we nu zien dat de NDP niet eens zijn huisvuil kan opruimen en zaken binnenshuis kan houden, precies hoe de vijand dat doet. Ik zeg duidelijk de vijand van Suriname en dat is de VHP met zijn gevoerd beleid. En als je niet kan doen wat de vijand doet dan mag je de tent sluiten. En wat doet de vijand? De vijand brengt zijn vuile was niet naar buiten”, zei Pique in een interview op D-TV Express.

De Surinaamse activist maakte deze opmerking naar aanleiding van de uitspraken van NDP’er Kenneth Slooten richting waarnemend NDP-voorzitter Ramon Abrahams. Pique ziet deze aanval van Slooten als een typisch gedrag van de NDP top. “Iedereen wil aan de macht. Iedereen wil bepalen. Het enige waarmee ik nu medelijden heb is de bevolking die radeloos is en op een oplossing wacht”, stelde hij verder.

Volgens Pique heeft de veroordeelde en ondergedoken NDP-voorzitter Desi Bouterse met bloed, zweet en tranen de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de NDP een partij is geworden met ideologie die bij elke Surinamer past. Aan de andere kant zou Slooten volgens hem ook de laatste moeten zijn die de vinger wijst naar een andere. Wel stelt hij dat bepaalde onthullingen van Slooten wel kloppen.

“A brein baka a sani disi na Slooten en die moet alvast opgeruimd worden. Als Abrahams vandaag weg moet gaan dan moest Slooten gisteren al zijn vertrokken. Hij zegt dat hij geen NDP’er is maar Boutist. Wel Bouterse ligt in zijn hangmat, laat hij ook een hangmat zoeken en gaan liggen”, aldus Pique.