Leerling basisschool Nickerie pleegt suïcide, geruchten over pesterijen

Een leerling van OS Groot Henar in Nickerie, heeft eerdere deze week suïcide gepleegd. Het gaat om een tienermeisje uit de 6e klas die een verdelgingsmiddel zou hebben ingenomen en in het ziekenhuis is overleden.

Op sociale media in Suriname wordt de zelfmoord van het meisje in verband gebracht met pesterijen. Beweerd wordt dat zij zwaar werd gepest vanwege haar huidskleur, gewicht, leefomstandigheden en andere zaken.

De klassejuf en medeleerlingen hebben vrijdag een kaars en bloemen als aandenken op de tafel van het meisje in het lokaal geplaatst (foto). De tiener wordt vanmiddag begraven.

De zelfdoding van de schoolgaande heeft heel wat tongen los gemaakt binnen de Surinaamse samenleving. Verschillende personen en instanties hebben wederom opgeroepen om pesten van anderen achterwege te laten.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)