Koning stelt keukens paleis beschikbaar voor bereiding Heri Heri

‘Free Heri Heri for All‘ keert voor het vijfde jaar op rij terug om Nederland te verenigen in de herdenking van het slavernijverleden. Door samen te genieten van het Surinaamse gerecht Heri Heri, wordt een toegankelijke manier geboden om stil te staan bij deze belangrijke geschiedenis.

Dit grootste Amsterdamse grassroots-initiatief wordt gesteund door meer dan 100 partners, waaronder het Koninklijk Paleis Amsterdam, en krijgt daarmee nationale betekenis.

Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden eindigt op 1 juli 2024, maar de missie van KIP Republic gaat door. Vijf jaar geleden begonnen de gezusters Ira en Ayra KIP met het initiatief Free Heri Heri for All door vierduizend gratis Heri Heri-gerechten uit te delen in Amsterdam.

Dit traditionele Surinaamse gerecht werd tijdens de slavernij veel gegeten door tot slaaf gemaakten vanwege de toen beschikbare ingrediënten.

Dit jaar worden er meer dan twintigduizend gerechten uitgedeeld, dankzij samenwerking met diverse organisaties Net als bij de start van het herdenkingsjaar stelt Zijne Majesteit de Koning opnieuw de keukens van het Koninklijk Paleis beschikbaar voor de bereiding van tienduizend Heri Heri-gerechten. Deze worden klaargemaakt door een team van topchefs met Afro-Caribische, Kaapverdiaanse en Surinaamse roots, ondersteund door vrijwilligers.

Free Heri Heri for All streeft naar een inclusieve herdenking, waarbij Heri Heri symbool staat voor de verbinding met het slavernijverleden en de verbroedering van burgers.