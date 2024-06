Brunswijk: “Ik hou m’n eigen opiniepeiling”

“Niemand hoeft een opiniepeiling voor me te houden. Ik hou m’e’n eigen opiniepeiling. Mi gwa skoro gi dati. Mi no pai no wan buro fu du en gi mi. Ik heb het zelf gedaan”, zei ABOP-leider Ronnie Brunswijk zaterdagavond op een wijkvergadering van de ABOP te Blauwgrond.

Wat precies de uitkomst van zijn eigen opiniepeiling is zal hij nog niet prijsgeven. Maar in ieder geval ziet het er goed uit voor de geelzwarte partij richting de verkiezingen op 25 mei 2025. Brunswijk, die ook vicepresident is van Suriname, merkte op dat wanneer hij een evaluatie maakt het hem direct opvalt dat zijn partij haast elke dag een groei meemaakt. Hij stelde dat degenen die ervoor hebben gezorgd dat het kiesstelsel van Suriname is veranderd om zodoende de ABOP klein te krijgen, een grote fout hebben gemaakt.

“A moro bigi fout san den meki fu kenki a kiesstelsel fu go landelijk. Dan gaan we landelijk. En nu ik me voorbereid heb om landelijk te gaan kan ik jullie zeggen: van Oost naar West, Noord naar Zuid, alla sey a partij disi e druk eng stempel. Unu ne meki grap”, aldus Brunswijk.

De politicus voerde aan dat om een verkiezing in Suriname te winnen je niet alleen een geboren leider moet zijn, maar ook een betrouwbare leider. Zijn analyse heeft uitgewezen dat het grootste deel van Suriname vertrouwen heeft in de leider van de ABOP, Ronnie Brunswijk.

“Ie musu de wan leider san ne hori sma voor de gek. Te ie taki wan sani ye du san ie taki. Daarom a leider disi na wan leider san unu kan stel unu vertrouwen ini”. Volgens Brunswijk is hij vanaf het aantreden van deze regering niet stil blijven zitten. Zo heeft hij Marowijne, Langatabbetje, Stoelmanseiland, Poeketi, Manlobi, Godo Olo, Drietabbetje, Apetina, Tepu, Kwamalasamutu, Kawemhakan, Alalapadu, Coeroeni, Kabalebo, Kaimanston, Kwinti, Matawai, Donderskamp en Nickerie bezocht.

De politicus voerde aan dat een volksleider tussen het volk moet zijn. Daarom maakt hij zich ook sterk in alle zogenaamde ghettobuurten. Hij noemde onder andere Geyersvlijt, Abrabroki, Ramgu, Eprahaimzegen en Pontbuiten.

“Bravo de ini a ghetto drape. En wo go na alla den ghetto, maar a no alla man e durf fu go ini den ghetto. Dus a leider disi, meneer Brunswijk gaat overal”, aldus Brunswijk, die verwacht dat er massaal op hem gestemd zal worden.