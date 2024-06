Vrouw doet zich voor als man en licht woningzoekenden op

De politie van bureau De Nieuwe Grond heeft op donderdag 20 juni Latoya J. aangehouden voor oplichting. De vrouw deed zich voor als man op Facebook en wel onder de naam Carlos, met de mom dat zij woningen te huur aanbood in Suriname.

De verdachte nam zowel een voorschot als borg van een maand of twee in ontvangst van degenen die geïnteresseerd waren, echter konden de geïnteresseerden de woningen nooit bezichtigen noch hun intrek nemen.

Na het geld in ontvangst te hebben genomen, hoorden de benadeelden niets meer van die zekere ‘Carlos’. Na diverse onderzoeksinspanningen werd ‘Carlos’ in deze Latoya ontmaskerd en in beeld gebracht.

De vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Personen zijn die door dezelfde persoon op dezelfde wijze zijn benadeeld, kunnen contact opnemen op het nummer 580677 of persoonlijk langs te lopen op het politiebureau De Nieuwe Grond.