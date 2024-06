VIDEO: Politie zoekt man die 14-jarige met stuk hout op hoofd sloeg

Een 14-jarige jongen is na een gewelddadig incident afgelopen donderdag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het slachtoffer werd met een stuk hout op het hoofd geslagen (foto) meldt het Korps Politie Suriname.

Dit gebeurde tijdens een gevecht in het dorp Birudumatoe, nabij de Johannes Gabsie school in het district Brokopondo.

De politie van bureau Brownsweg ontving omstreeks 13.00 uur een melding van een vechtpartij tussen twee jongeren. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een volwassen man zich in het conflict mengde en het slachtoffer met opzet en kracht met een stuk hout op het hoofd sloeg.

De Surinaamse politie ondervindt hinder bij het opsporen en aanhouden van de verdachte, omdat de dorpelingen geen informatie willen verstrekken. Uit verkregen informatie blijkt dat de verdachte door familieleden naar Paramaribo is gebracht om arrestatie te voorkomen.

De politie heeft een kort filmpje van het gevecht vrijgegeven (onder) en doet een beroep op de gemeenschap om alle informatie die kan leiden tot de aanhouding van de verdachte door te geven.

Getuigen kunnen contact opnemen met het Command Center op nummer 115, de gratis tiplijn 179, of het mobiele nummer van de politie van Brownsweg: 08684705.