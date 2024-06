SAB ontwikkelt speciale Borgoe Rum vanwege 50 jaar CARICOM

De Suriname Alcohol Beverages N.V. (SAB) heeft als nationale rumproducent een exclusieve Borgoe Rum ontwikkeld ter gelegenheid van 50 jaar Caribbean Community (CARICOM). Steven Ma Ajong, directeur van de SAB, heeft de eerste fles overhandigd aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op donderdag 20 juni 2024 in het Rumhuis.

Ter gelegenheid hiervan waren ook aanwezig minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), ambassadeur Virjanand Depoo van de Coöperatieve Republiek Guyana en Hoofd van het Consulaat-Generaal van de Republiek Haïti in Suriname, Jean Claude Lappe.

Borgoe 10 Year is een limited edition eerbetoon aan het 50-jarig jubileum van CARICOM. Ter gelegenheid hiervan hebben Caribische rumproducenten samengewerkt met CARICOM-regeringen om de prestaties van de Caribische gemeenschap in de afgelopen 50 jaar te eren door speciaal ontwikkelde rumblends ter ere van het 50-jarig jubileum te produceren.

Minister Ramdin, die ingenomen was met de nieuwe blend, gaf aan dat rum een Surinaams kenmerk is. Hij was bijzonder blij dat de SAB heeft gemeend deze nieuwe blend speciaal te maken voor de 50ste verjaardag van de CARICOM. Er is volgens de bewindsman veel creativiteit gestopt om het product zo Surinaams mogelijk te maken. “We zullen de rum binnenkort presenteren in Grenada tijdens de 50ste verjaardag van de CARICOM en kijken uit naar de reacties”, aldus de bewindsman.

Producenten in 13 CARICOM-lidstaten, leden van de regionale groepering WIRSPA (de West Indies Rum & Spirits Producers Association), hebben kenmerkende rum geproduceerd die hun individuele erfgoed en stijlen vertegenwoordigen.

“Onze masterblender heeft zorgvuldig met de hand een symfonie van 10 jaar oude rum geselecteerd, waaronder een zeldzame Pot Still-rum, om een ongeëvenaarde zachtheid te creëren”, liet directeur Ma Ajong optekenen.

Het hoogtepunt van dit project zal een presentatie zijn van de volledige set van dertien rum aan de regeringsleiders tijdens hun volgende bijeenkomst in Grenada in juli 2024. Volgens de SAB-directeur laten deze producten de opmerkelijke diversiteit van de Caribische rum zien door het gemeenschappelijke thema van de prestaties van de regio in het verleden.

“Rum is misschien wel het bekendste Caribische product naast het toerisme en de industrie staat bekend om zijn premiumproducten van wereldklasse”, merkte de functionaris op.