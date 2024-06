NPS’er Ronald Assen: “Ik heb er persoonlijk vrede mee dat Bouterse onvindbaar is”

NPS’er en oud-minister Ronald Assen heeft er persoonlijk wel vrede mee dat Desi Bouterse tot nu toe onvindbaar is voor de justitiële autoriteiten in Suriname.

“Een aanhouding van Bouterse nu zal de orde, rust en veiligheid niet ten goede komen. Denkende aan mogelijke onstuimigheden bij een arrestatie van Bouterse, heb ik er persoonlijk vrede mee dat hij onvindbaar is. Ik denk dat op de nabestaanden na iedereen vrede heeft met de huidige situatie. Want het is in elk geval rustig gebleven in het land”, zei Assen op D-TV Express.

De NPS’er voerde aan dat er rekening ermee moet worden gehouden dat Bouterse, die voor 20 jaar cel is veroordeeld en al enkele maanden onvindbaar is, over een verschrikkelijk grote persoonlijke achterban beschikt en het niet realistisch is om bijvoorbeeld de binnenstad van Paramaribo voor lang termijn af te zetten om de rust te kunnen behouden.

De onregelmatigheden die eventueel zouden kunnen ontstaan zullen dan ten koste gaan van het welvaartsniveau van het land. Hij noemt onder het gevaar dat gebouwen in brand kunnen worden gestoken.

Assen stelt dat alhoewel Bouterse nu schuldig is bevonden voor de moord op 15 personen, hij ervan overtuigd is dat er meer doden zullen vallen indien de Surinaamse oud-president wordt aangehouden.