74-jarige Guyanese man overleden na val van trap in boot

Een 74-jarige Guyanese man is vrijdagmiddag overleden nadat hij van een ijzeren trap in een boot is gevallen. Het incident vond plaats op het terrein van Suriname Coast Traders te Nieuwe Haven.

De man geïdentificeerd als Alfred R., werd door zijn collega’s levenloos aangetroffen.

De Surinaamse politie constateerde verwondingen aan het hoofd van het slachtoffer, wat leidde tot zijn overlijden ter plaatse.

De politie van Nieuwe Haven arriveerde kort na de ontdekking voor onderzoek. Na bevestiging van het overlijden door een arts is het lichaam naar het mortuarium overgebracht.