167 personen gehuldigd voor levensreddende bloeddonaties

President Chandrikapersad Santokhi heeft een groep bloeddonoren via een huldigingsceremonie geëerd voor hun levensreddende vrijwillige bloeddonaties in Suriname. De president sprak zijn waardering uit voor de bijdragen van de bloeddonoren en erkende hun inzet.

Donoren die meer dan dertig keer bloed hebben gegeven, ontvingen een medaille. De ceremonie vond plaats op donderdag 20 juni in de Congreshal. Het Surinaamse Rode Kruis vierde op deze dag het 84-jarig bestaan.

“Bloeddonoren zijn bijzondere mensen met een uniek karakter. Hun daad is een vorm van solidariteit, hulpvaardigheid, menselijkheid en edelmoedigheid,” gaf president Santokhi aan.

Van de 167 gedecoreerde donoren zijn 63 benoemd tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster, 71 tot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster en 33 tot Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster.

Het staatshoofd benadrukte dat veel mensen niet of nauwelijks beseffen hoeveel levens, alleen al door het doneren van bloed, worden gered. Gezien de behoefte aan vrijwilligers riep hij de gemeenschap, in het bijzonder jongeren, op om zich aan te melden bij de Bloedbank en een bijdrage te leveren aan deze heldendaad. “Elkaar helpen is het mooiste geschenk dat iemand kan geven, en dat is waar bloeddonoren voor staan”, merkte hij op.

William Saide, een van de aanwezige bloeddonoren liet weten hoe dankbaar hij is voor de waardering die hij ontving voor zijn donorschap. Hij vindt het een voorrecht om anderen op deze manier te mogen helpen. Saide is door de, president Santokhi, benoemd geworden tot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster.