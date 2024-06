Panka: “Laat Slooten met bewijzen komen”

NDP-woordvoerder Ricardo Panka is verbaasd en teleurgesteld in de negatieve manier waarop zijn partijgenoot Kenneth Slooten de waarnemend NDP-voorzitter Ramon Abrahams in een interview heeft bekritiseerd.

“Het verbaast je wanneer je ziet dat hij langer dan een uur zich wijd aan het bespreken van een kameraad die leiding geeft. Dus niet gewoon een kameraad die ergens een clubje draait, maar een kameraad die waarnemend voorzitter is van de grootste politieke partij in Suriname. Dus dan roept het natuurlijk een heleboel vragen op niet alleen bij de organisatie, maar ook bij de samenleving”, zei Panka op D-TV Express.

Panka, die in de regeerperiode Bouterse-Ameerali nog fractieleider van de NDP in het parlement was, stelt in tegenstelling tot wat Slooten beweert niets af te weten over een ultimatum aan de toenmalige president Desi Bouterse. Het ultimatum zou inhouden dat indien Bouterse Abrahams niet met ontslag zou sturen, de totale coalitie wel ondersteuning zou geven aan een motie van de oppositie waarin het ontslag van OW-minister Abrahams werd geëist.

“Ik weet er niets van. Laat hij met de bewijzen komen van die conceptmotie die toen zou worden ingediend tegen kameraad Abrahams. Met de oppositie van toen? Mi ben fon den man continu ini a DNA voor al die rommel die ze hebben gedaan onder Venetiaan”, aldus Panka.

Hij vindt dat Slooten zich beter kan focussen op zaken die onder de regering Venetiaan 3 hebben afgespeeld op het ministerie van Openbare Werken. De NDP-woordvoerder ontkent overigens dat de namen van Abrahams en oud-minister Faizal Abdoelgafoer zijn genoemd in het evaluatierapport van de NDP.

“Er is geen enkele naam genoemd. Men praat over de structuur van de gehouden verkiezingen en op basis daarvan is er een vragenlijst opgesteld. En op basis van deze vragenlijst zijn er een paar dingen boven komen drijven. Op basis daarvan heeft de voorzitter besloten om een managementteam te benoemen om het managementaspect van de organisatie onder de loep te nemen. Ashwin Adhin en Jenny Simons hebben dat team voorgezeten”, aldus de politicus.

Panka keurt het af dat partijaangelegenheden zo in het openbaar zijn besproken, terwijl Slooten evengoed zou kunnen hebben aangeklopt bij Ocer of een brief hebben geschreven om zijn misnoegen daar kenbaar te maken. Dat zou alles direct daar kunnen worden besproken en eventueel opgelost.

“Is dat de werkwijze? Ben je nu revolutionair? Meneer Slooten is geen NDP’er. Hij is een revolutionaire man en hij weet wat het betekent om op basis van je revolutionaire inslag die partij verder te helpen begeleiden. Die partij is geen militaire organisatie. Hoe ga je een interne evaluatierapport op D-TV bespreken? Er is geen enkele partij waarin er geen ruis is wanneer we de verkiezingen opgaan. Waarbij we straks ook nog de kandidatenlijsten moeten gaan opstellen op alle niveaus. Laten we dat in alle rust doen. Geef ons die ruimte, want die samenleving wil iets anders”, aldus de NDP-woordvoerder.