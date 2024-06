Man neemt 15-jarige vriendin van dochter mee op lange autorit

De 32-jarige Eldrige R. is donderdagavond in beschonken toestand met een 15-jarig meisje door de politie in Suriname staande gehouden. Hij is wegens schaking in verzekering gesteld.

Eldrige leerde via zijn 14-jarige dochter haar 15-jarige vriendin T.K. kennen. Ze maakten donderdagavond een afspraak om een lange rit vanuit Paramaribo naar Para te maken. Eldrige noch het meisje hadden toestemming van haar ouders of verzorgers om deze rit te maken.

Tijdens de rit deed de verdachte zich tegoed aan alcohol. Nadat hij zich dronken voelde liet hij het 15-jarig meisje de auto verder besturen. Bij het zien van een politieauto even later, wisselden de dronken man en het tienermeisje snel van plaats.

Agenten van Rijsdijk die in bovengenoemde politieauto op surveillance waren, merkten het verdacht gedrag op en hielden de automobilist staande. Beide personen in het voertuig werden door de politie van Rijsdijk kort ondervraagd.

De politie nam waar dat de 32-jarige bestuurder onder invloed was en hij gaf dit ook toe. Zijn rijbewijs werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingevorderd. Ook werd hij wegens schaking in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat het meisje vaker van huis weggelopen is. Ook zou een man eerder al in verzekering zijn gesteld, vanwege ontucht met haar. Eldrige ontkende seks met het meisje gehad te hebben.