Koedemoesoe: “Bepaalde mensen willen kiek nemen op uitspraak Cambiel over Prado’s”

Volgens ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe willen bepaalde mensen bewust een grap maken en kiek nemen op de recente uitspraak van zijn partijondervoorzitter Marinus Cambiel in Nickerie.

Cambiel stelde dat met het reusachtig denken van Ronnie Brunswijk het ook in Suriname mogelijk is dat alle Surinamers in Prado’s kunnen rondrijden en geen belasting hoeven te betalen net als in Saoedie Arabië.

“Ik weet wat meneer Cambiel daar bedoelde. Hij bedoelt dat als je bij de ABOP komt je dan een betere toekomst kan verwachten. Maar bepaalde mensen willen de zaak nemen om een grap ervan te maken en kiek te nemen”, benadrukt de ABOP’er.

De parlementariër is blij met de opkomst die de geelzwarte partij het afgelopen weekend in Nickerie heeft gehad. Ook het feit dat meer mensen uit andere bevolkingsgroepen zich aansluiten bij de partij doet hem goed. Dit geeft hem meer hoop dat zijn partij in staat is de gewenste 100.000+ stemmen binnen te halen in 2025.

“We zijn niet met selectiviteit bezig maar collectiviteit. Kijk maar naar de afgelopen verkiezing. Toen heeft de ABOP in alle districten stemmen behaald. Dat wil zeggen dat de partij in alle districten mensen heeft. Nu is de partij op alle lagen bezig. Iedereen voelt zich thuis binnen de partij. We blijven positief”, aldus de politicus.