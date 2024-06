Keti Koti Junior: samen met leerlingen aandacht voor slavernijverleden

Op 28 juni organiseert het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) voor de zesde keer de Keti Koti Junior viering in Amsterdam. Dit evenement markeert de afsluiting van het Herdenkingsjaar en biedt een interactief programma waarin ruim 550 Amsterdamse basisschoolleerlingen het Nederlands slavernijverleden herdenken en de afschaffing ervan vieren.

De Keti Koti Junior viering, dit jaar met het thema ‘creatief verzet’, belooft een groots spektakel te worden met muzikale acts van Untold, Black Harmony, Prisiri Fu Wi Afo en Wayamu. Het programma bevat ook het Keti Koti Journaal en een spannende quiz.

Dit evenement is het hoogtepunt van een reeks educatieve en kunstvormende lessen over het slavernijverleden van Nederland, die de leerlingen in de afgelopen maanden hebben gevolgd. Tijdens deze lessen, georganiseerd door Rode Loper en Noordje, verwerkten de leerlingen hun kennis en emoties door middel van gedichten, portretten en moderne abstracte kunst.

De Keti Koti Junior Show vindt plaats in de Lichthal van het Wereldmuseum, met presentaties van Sosha Duysker. De tijden zijn als volgt: Oost van 10:00 tot 11:45 en Noord van 12:30 tot 14:15.