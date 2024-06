Jogi: “Djoties Jaggernath niets anders dan politieke overloper die van ene naar andere partij zit te shoppen”

Djoties Jaggernath is volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi niets anders dan een politieke overloper die van de ene naar de andere partij zit te shoppen. Het feit dat Jaggernath nu de VHP heeft verruild voor de ABOP typeert Jogi als niets anders dan opgekropte ontevredenheid.

“Ik had verwacht dat hij als arts, die gestudeerd heeft, inderdaad kennis van zaken heeft. Dat zou blijken uit zijn optreden en zijn handelen. Maar dit is gewoon opgekropte ontevredenheid. En dat maakt dat hij een keus maakt eerst naar de NDP, daarna de VHP en nu de ABOP. Ik hoop niet dat hij bij de volgende verkiezing gaat naar HVB of Pertjajah Luhur”, benadrukt Jogi.

Jaggernath is door ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk belast met het trekken van de politieke kar voor de geelzwarte partij in Nickerie. Jogi gelooft niets van de goede opkomst van de ABOP tijdens de partijbijeenkomst afgelopen zaterdag in het rijstdistrict aangezien de partij geen achterban heeft in het district. Hij stelt dat er bussen zouden zijn ingezet om mensen vanuit Sipaliwini naar daar te vervoeren.

Jogi merkt op dat zijn partijvoorzitter Chan Santokhi goed heeft gedaan door Jaggernath in 2020 niet opnieuw op de DNA-kandidatenlijst te plaatsen nadat die slechts 2.613 stemmen kreeg in 2015. Ook de prestatie van Jaggernath als parlementariër tussen 2015 en 2020 vindt Jogi slecht. Dit is onder andere ook de reden waarom Jaggernath niet op de DNA-kandidatenlijst van de VHP in 2020 is geplaatst.

“Ik zou Jaggernath nooit op de lijst plaatsen van de VHP. Jaggernath was bij het Mungra Medisch Centrum en zoals de informatie luid heeft hij het daar niet naar tevredenheid gedaan. En dat heeft ook geleid dat hij eruit is geknikkerd. Dus ik denk dat het opgekropte ongenoegen bij hem is dat hij nu kiest voor de ABOP. Maar de toekomst is daar na 11 maanden en dan gaan we kijken wie wat haalt”, vervolgt de parlementariër.

Hoewel Jogi ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk als een goede vriend beschouwd, vraagt hij zich af wat de ABOP en al de ministers uit deze partij de afgelopen jaren voor Nickerie hebben betekend.

“Bijna niks. Ik pleit in het parlement meer dan meer dan drie tot vier jaren voor de ondersteuning van de rijstsector. Pompgemaal Wakay, de secundaire en tertiaire wegen en de markt van Nickerie vallen onder het ministerie van ROS, dus onder Brunswijk. Dus ben je nu pas wakker wanneer we 11 maanden voor verkiezing zitten? Ben je echt oprecht bezig? Gaat het inderdaad zo zijn dat iedereen een Prado gaat rijden in Nickerie?”, aldus Jogi.