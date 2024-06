Training Tourbegeleider moet toerismesector professionaliseren

De training Tourbegeleider moet, volgens Rabin Boeddha, directeur Toerisme, bijdragen aan het op niveau brengen van de toerismesector in Suriname. Zeventien deelnemers uit Nickerie hebben op 14 juni het certificaat voor de training Tourbegeleider uit handen van TCT-minister Uraiqit Ramsaran ontvangen. De vijfdaagse training is gerealiseerd door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in samenwerking met Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en verzorgd door Errol Gezius, voorzitter van de gidsenvereniging.

De training, die op 10 juni van start ging in Nickerie, richtte zich op gidsen die actief zijn in Nickerie en aspirant-gidsen die hun carrière in het toerisme willen beginnen. De participanten komen uit verschillende bedrijven die al tours verzorgen in Nickerie, of vanuit Nickerie naar het binnenland, evenals jongeren met een passie voor toerisme. De financiering van deze initiatieven komt rechtstreeks uit de staatsbegroting van het Directoraat Toerisme.

Gedurende vijf intensieve dagen werden zowel theoretische als praktische lessen gegeven, waarbij de deelnemers vaardigheden leerden voor het begeleiden van groepen in uiteenlopende touromgevingen, waaronder bus-, boot-, stads- en jungletours. Naast de tourbegeleiding, werden deelnemers ook getraind in veiligheidsprocedures.

“Nickerie heeft veel te bieden, maar het wordt niet in de juiste vorm aangeboden aan de bezoeker. De meeste mensen gaan alleen naar de markt, Zeedijk of Bigi Pan, maar wat doe je met je stad en de rijstbedrijven, birdwatching, agrotoerisme en evenementen?”, zegt directeur Boeddha. Hij is van mening dat het niet alleen een gidsen training maar ook een wake-up call is voor de toekomstige gidsen om meer uit het toerisme te halen.

De overheidsfunctionaris benadrukt het belang van de training als een stap richting een professionelere toerisme-industrie in Suriname. Er is een vervolgtraject in de planning waarbij verdere kennisoverdracht en professionalisering centraal staan waaronder EHBO-trainingen in samenwerking met het Surinaams Rode Kruis.

Thans is de gidsentraining voor Galibi in de maak, en de training beheer kampen, lodges en kleine hotels voor het boven Suriname gebied. “We zijn continu bezig samen met SHTTC om te identificeren waar wij trainingen kunnen verzorgen. We willen dat de kwaliteit van de producten en diensten op een veel hoger niveau komen”, aldus Boeddha.