Nurmohamed: “Als ik geen geduld heb, dan houdt alles op in dit land. Daarom moet men me koesteren”

Volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname moeten mensen geduld hebben voor bepaalde zaken die niet direct aangepakt moeten worden. Want, stelt de bewindsman, het uitschelden van ministers zorgt alleen maar voor demotivatie bij de regering. Integendeel zouden mensen hem moeten koesteren vanwege het feit dat hij veel geduld heeft voor de bureaucratie bij de regering.

“Laten we stoppen met uitschelden. Er zijn honderden mensen die uitschelden naar ministers. Dat gedoe moet ophouden in dit land. Want dat demotiveert ministers en de regering. De bureaucratie bij de regering duurt gewoon te lang. En ik heb het volgehouden, maar geloof me een andere minister zou het niet volhouden.

Ik hou het vol, omdat ik weet dat wat we doen je geduld moet hebben. Als ik geen geduld heb dan houdt alles op in dit land. Daarom moet men me koesteren”, zei Nurmohamed woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. De minister reageerde op het ontwateringsprobleem te Creola.

Volgens Nurmohamed is het gelukt om Creola ook op te nemen in het urgent rehabilitatieprogramma en de aanbesteding voor tijdelijk herstel van het pompgemaal in het gebied vindt nu plaats.

“En er komt een volledig nieuw pompgemaal, brandnieuw, met nieuwe efficiënte pompgemalen voor Creola. En de dijklichamen zullen ook aangepast worden. We starten zeker op in deze regeringsperiode en meestal duurt een pompgemaal een jaar. Dus het is niet de bedoeling dat ik werken voor 25 mei ga opleveren.

Dus het wegenbouw, ontwaterings- en woningbouwprogramma garandeert het ministerie van OW naar de regering toe dat binnen het kader van IMF, het budget, goed bestuur en de begroting deze projecten op een correcte manier uitgevoerd en afgerond worden. Dus als men volgend jaar kiest voor een andere regering, dan is men gewaarschuwd. Want die gaan gelijk alles stopzetten. Want dit is niet belangrijk voor hun ”, aldus de minister.

Hij stelde dat de mensen tientallen jaren hebben gewacht omdat ze nooit geloof hadden dat de pompgemalen en wegen ooit aangepakt zouden worden. Nu komt dat geloof wel vanwege geduld.