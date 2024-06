Nieuw Keti Koti Festival in de Bijlmer op 1 juli

Op maandag 1 juli organiseert Amsterdam Zuidoost een nieuw Keti Koti Festival in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer. Met deze viering komt de gemeente tegemoet aan de wens van de community voor een lokale 1 juli-viering die een gevoel van thuis biedt.

Het festival, genaamd ‘Zuidoost Beseft’, belooft een levendig evenement te worden met 37 standhouders en een gevarieerd podiumprogramma.

Optredens van bekende artiesten zoals Bryan B. en zijn live band, Lovella Telesford, The Hybrid Factor onder leiding van Dholakmaster Jimmy Krish, Tambu Royal Crew, Soulsisters met een negenkoppig gospelkoor, TikTok-ster DJ Sam Sosa, Higherlife Collective van Junior Appiah, jeugddansschool Glo Entertainment Live, Cheyenne Toney, DJ’s Quintern en Fumez, tv-presentator Joris van de Sande, en de populaire UrbanKawina formatie Passion zullen het publiek vermaken.

Ook aan de kinderen is gedacht, met diverse activiteiten speciaal voor hen. De standhouders bieden een breed scala aan culturele, ambachtelijke, culinaire en maatschappelijke producten en diensten aan.

Daarnaast krijgen bewoners de kans om in gesprek te gaan met bestuurders en volksvertegenwoordigers over lopend beleid.

Bezoekers worden om 16.00 uur verwacht in het Nelson Mandelapark. De toegang tot het festival is gratis voor iedereen en het park blijft de hele dag open. Aan een ieder wordt gevraagd met het openbaar vervoer te reizen naar het festival in de Bijlmer.