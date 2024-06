Landbouwtrainingen vrouwenorganisaties aan de Boven-Suriname rivier

Vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties uit vijf verschillende dorpen namelijk Pokigron, Jaw Jaw, Pikin Slee, Masiakriki en Godo aan de bovenloop van de Surinamerivier hebben van 10 tot 15 juni een intensieve training gevolgd over ecologisch planten volgens de principes van permacultuur.

Deze trainingen werden financieel mogelijk gemaakt door het GEF – Small Grants Programme Suriname van de UNDP, dat zich inzet voor lokale capaciteitsopbouw op het gebied van duurzame landbouw en afvalbeheer. Stichting SUWAMA fungeerde als uitvoerende partner van dit project en voorzag de vrouwen niet alleen van trainingen, maar ook van diverse materialen, waaronder plantmateriaal, zaden, biologische meststoffen, laarzen en tuingereedschap zoals spijkerharken, hooivorken, houwers en schoppen.

De trainingen werden geleid door de heer Alex Yakaumo van Stichting Heilzaam Leven, een expert op het gebied van ecologisch planten in Suriname.

Elk dorp ontving aparte trainingen, zodat er specifiek kon worden ingegaan op de behoeften van elk gebied. De behandelde onderwerpen omvatten planttechnieken om gezonde gewassen te kweken en de oogst te maximaliseren, evenals methoden om de bodem gezond en vochtig te houden met lokaal beschikbare materialen. De trainingen vonden plaats in de tuinen van de vrouwen zelf, waarbij praktische oefeningen werden gecombineerd met spel om de opgedane kennis te toetsen.

Deze recente trainingen maken deel uit van een reeks landbouw- en milieutrainingen en workshops die sinds 2022 in de vijf dorpen worden uitgevoerd. De vrouwenorganisaties hebben al trainingen gevolgd over afvalbeheer, met een specifieke focus op afvalreductie. Daarnaast zijn er workshops geweest over hydrocultuur, composteren, natuurlijke conserveringsmethoden en het maken van eindproducten zoals jam, thee en kruiden.

Deze educatieve initiatieven zijn van groot belang om lokale capaciteiten op te bouwen en duurzame praktijken te bevorderen. De vrouwen zetten zich actief in om hun gemeenschappen te versterken en bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.

Over drie maanden zal het SUWAMA-team terugkeren naar de dorpen om de voortgang te monitoren en te evalueren of de verworven kennis daadwerkelijk wordt toegepast.