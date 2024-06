Keti Koti onbekend bij veel Nederlanders: slechts 10 procent weet goed wat het is

Op 1 juli is het weer ‘Keti Koti‘ en wordt de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863 herdacht.

Nederlanders zijn over het algemeen slecht op de hoogte van wat Keti Koti is: meer dan een kwart geeft aan er (vrijwel) niets over te weten. Slechts tien procent weet goed wat het is.

Dat blijkt uit onderzoek dat in mei 2024 is uitgevoerd via Factsnapp in opdracht van Omroep ZWART. De gebruikte steekproef is representatief voor Nederland naar geslacht en leeftijd (tussen 16 en 60 jaar en ouder).

Naast een gebrek aan kennis over de betekenis van Keti Koti, is ook de kennis over het slavernijverleden zelf beperkt. Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat dit onderwerp hen het minst is bijgebleven uit de geschiedenisles op de middelbare school.

De geschiedenis over de zeventiende eeuw (voorheen bekend als ‘Gouden Eeuw’) is de Nederlander het meest bijgebleven. Maar gevraagd waar zij hierbij aan denken, komt vooral de handel van goederen naar voren (68%). Slechts één kant van het verhaal.

Minder dan een vijfde (18%) associeert deze periode met mensenhandel, en iets meer dan een kwart (28%) met kolonisatie.

Dat laat zien dat er nog ruimte is voor educatie. Om docenten op de middelbare school te helpen dit pijnlijke onderwerp bespreekbaar te maken, lanceert Omroep ZWART vandaag ‘de ontbrekende bladzijde‘ met onder meer uitleg over de betekenis en uitspraak van Keti Koti.

Met de inzet van kennis streeft Omroep ZWART naar een completer begrip van de ware betekenis van deze gedeelde geschiedenis.