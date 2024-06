Julian With overleden op 69-jarige leeftijd

De Surinaamse schrijver, psycholoog en criticus Julian With (69) is op woensdag 19 juni overleden in Nederland. De familie bevestigt zijn overlijden tegenover Waterkant.Net.

With was geruime tijd ziek. Hij werd in december 2023 vanwege al zijn verdiensten voor Suriname, door president Chan Santokhi benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Palm. De versierselen werden op de ambassade in Den Haag opgespeld door ambassadeur Rajendre Khargi.

De schrijver is geboren in het district Brokopondo. Hij debuteerde in Suriname met de novelle Ja, ik ben een Marron (1974). In dit boek behandelt hij enkele aspecten van de leefsituatie van de jonge Marrons in Paramaribo die een weg proberen te banen naar ontwikkeling. Hij hekelt de minachting van de Marrons door de stedelingen en stelt dat van saamhorigheid in Suriname geen sprake kan zijn als een deel van de zwarte bevolking het andere deel discrimineert.

In 1975 vertrok With naar Nederland, waar hij in 1976 afstudeerde van de Jan van Nassau Pedagogische Academie. In datzelfde jaar begon hij met de studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

In 1982 studeerde hij af bij de vakgroep Persoonlijkheidsleer en Sociale Psychologie. In 1979 publiceerde hij Land van harmonieuze kontrasten?. In dit boek stelt With dat hij het belachelijk vindt dat de Marrons door hun rasgenoten die in Paramaribo geboren zijn gediscrimineerd worden.

With heeft ook poëzie geschreven. Van 1992 t/m 1994 voerde hij het project ‘Leerprestatiesverbetering door leesbevordering’ dat hij zelf ontwikkeld had, uit onder 385 Surinaamse en Antilliaanse kinderen uit groep 7 in Nederland. Het project dat gefinancierd werd door het Ministerie van OC&W was een succes.

Hij ontwikkelde in 2006 het RIS-project (Reparatie Intellectuele Schade) dat zonder zijn leiding uitgevoerd werd in Suriname onder kinderen van de zesde klas van scholen in het binnenland (district Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne).

In 1986 publiceerde hij zijn geruchtmakend werk Zwart racisme bestaat niet. In dit boek noemde hij Astrid Roemer een hoer. De schrijfster daagde hem voor het gerecht wegens belediging.