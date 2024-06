Inbrekers maken groot geldbedrag en sieraden buit bij woninginbraak

Inbrekers hebben woensdag flink huisgehouden in een woning aan de Karoekondrestraat in Suriname. Vernomen wordt dat de indringers 250.000 SRD en sieraden hebben buitgemaakt.



Volgens het 63-jarige slachtoffer B.G. was ze die dag rond 06.00u van huis vertrokken en kwam ze in de middag weer thuis aan. Bij aankomst zag ze dat de achterdeur was geforceerd.

Toen ze de woning binnen stapte zag ze dat het huis compleet overhoop gehaald was.



De vrouw had 250.000 Surinaamse dollars en een hoeveelheid sieraden in haar slaapkamer bewaard. Deze zijn door de daders meegenomen.



Ten tijde van de inbraak was niemand thuis. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse. De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.