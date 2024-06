Illegale Braziliaan biedt door hem verduisterd voertuig te koop aan

De politie in Suriname heeft woensdag de 39-jarige Braziliaan Lauro M. de S. (foto) aangehouden op een locatie in het Noorden van Paramaribo.

Hij zou het voertuig op de foto verduisterd hebben en dit te koop hebben aangeboden aan derden.

De actie volgde na verkregen inlichtingen, hetgeen resulteerde in de aanhouding van voornoemde verdachte door een gemengd team van de unit Directeur Operaties KPS (DOKPS) en de Stootgroep Oost van de Surinaamse politie.

Bij zijn aanhouding is het voertuig aangetroffen en in beslag genomen. Daarbij is ook komen vast te staan dat de Braziliaan illegaal in Suriname vertoeft, aldus KPS.

De verdachte is samen met het in beslag genomen voertuig overgedragen aan station Munder voor verder onderzoek.