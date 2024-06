Eigenaar goudconcessie bestolen van goud door beveiligers

Vier beveiligers zijn woensdag door de politie in Suriname aangehouden. Ze worden ervan verdacht een overval in scene te hebben gezet en hun werkgever op een goudveld in het Nassaugebied te hebben bestolen van een flinke hoeveelheid gewonnen ruw goud.



Hun werkgever, de 53-jarige Braziliaanse ondernemer, was bij de concessie bezig gewonnen goud bij elkaar te verzamelen. Plotseling hoorde hij een schot afgaan in het bos. Zijn ingehuurde beveiligingsmannen hielden hem voor dat er rovers in het gebied zouden zijn en dat hij zich moest schuilhouden.

De Braziliaanse ondernemer hield zich inderdaad schuil. Toen hij na een tijdje weer tevoorschijn kwam, zag hij tot zijn grote schrik dat het gewonnen goud verdwenen was.

De ondernemer wendde zich tot de bewakers ter verantwoording en vroeg hen waar het goud was. Ze verklaarden niets af te weten van het verdwenen goud en hielden voet bij stuk. Daarna gaven de beveiligers aan dat zij niet langer op de plek zouden blijven, daar de situatie onveilig was. Zij verlieten de plaats in een privévoertuig richting Paramaribo.



De ondernemer vertrouwde het zaakje niet en had sterk het vermoeden dat de beveiligers meer van de zaak afwisten. Hij huurde een helikopter in en vloog richting Paramaribo. Hij reed vervolgens met zijn auto naar politie hulppost Redi Doti om de Surinaamse politie hierover te verwittigen. De sterke arm stelde samen met de benadeelde een onderzoek in.

Het privé voertuig waarmee de beveiligingsmannen van het gebied vertrokken werd op aanwijzing van de ondernemer door leden van Surveillance regio Midden gemaand tot stoppen.

Bij onderzoek in de auto werd ongeveer twee kilogram ruw goud aangetroffen en in beslag genomen.

De beveiligingsmannen zijn aangehouden en overgebracht naar de politiepost. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over hun lot.