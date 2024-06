Dienstverlening BOG hervat na staking

Het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft woensdag aangekondigd dat de dienstverlening bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) volledig is hervat en nu gegarandeerd is na een recente staking.

De staking ontstond door eisen van de bond bij het BOG voor aanpassing van vervoer- en kledingtoelagen.

Na tussenkomst van de rechter is besloten dat beide partijen opnieuw in dialoog treden. In de komende periode zullen verdere onderhandelingen plaatsvinden om de details van de aanpassing van de toelagen af te ronden. Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zijn vastberaden om constructief samen te werken met de bond om tot een duurzame en bevredigende oplossing te komen.

Het ministerie bedankt alle betrokkenen voor hun geduld en begrip tijdens de staking en benadrukt het belang van stabiele en continue gezondheidszorgvoorzieningen voor de gemeenschap. “We blijven ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige gezondheidszorg en het verbeteren van de volksgezondheid in Suriname”, aldus het ministerie.

Het ministerie is vastbesloten om samen te werken met alle belanghebbenden om toekomstige verstoringen te voorkomen en een constructieve dialoog te onderhouden voor het welzijn van onze medewerkers en de bevolking.