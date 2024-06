Een man is vanmorgen gewond geraakt nadat hij gevallen is van een stellage op een adres aan de Helena Christinaweg in Suriname.

Het slachtoffer bevond zich op een houten stellage en was bezig te werken. Op een bepaald moment brak die en viel hij naar beneden.

De man klaagde van pijn en een ambulance werd ingeschakeld.

De arbeider is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.