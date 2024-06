Somohardjo: “Ervaring leert dat partijen die samenwerken met NDP opgaan in NDP”

“De ervaring heeft geleerd dat partijen die met de NDP gaan samenwerken moeten opgaan in de NDP. Dan bestaat je partij niet meer”, zegt Perjajah Luhur (PL)- voorzitter Paul Somohardjo.

Hij reageert hiermee op het besluit van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB), Nieuw Suriname (NS) en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) om een samenwerking aan te gaan met de Nationale Democratische Partij (NDP). In dit stadium is er aangegeven dat deze partijen onder de vlag van de NDP de verkiezingen zullen ingaan.

Volgens de PL-voorzitter zijn er genoeg voorbeelden van partijen die in het verleden zijn opgegaan in de NDP. Hij noemt onder andere D21 van Soewarto Moestadja en de Nieuwe Stijl KTPI (NSK) van Oesman Wangsabesari die ook met een soortgelijke constructie hun samenwerking met de paarse partij waren gestart.

“En als dat ook zo is bij de HVB, dan zien we de HVB niet meer als politieke tegenstander, want dan bestaat die niet meer. Je bent dan opgeslokt. Nu al is de HVB geen partij voor de PL, want tot nu toe heeft de HVB nooit kunnen aantonen dat ze mensen hebben. Op een kleine congres ja, maar niet echt met een massameeting”, aldus Somohardjo op STVS.

Volgens Somohardjo moet men niet uit het oog verliezen dat er nog steeds een verbod is op samenwerking vanwege het verbod op pre-electorale combinaties dat door de NDP zelf tijdens de vorige regeerperiode is ingevoerd. Aan de andere kant krijgt hij ook het gevoel dat er is afgekeken van de ABOP en PL die middels een lijstverbinding met elkaar werken.

“Maar wij hebben een back-up. Wij gaan samenwerken met de ABOP en we hebben een derde partij samen opgericht. En wanneer we zover zijn dan gaan wij met die partij als ABOP/PL”, aldus de politicus.