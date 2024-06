MinOWC lanceert nieuwe projecten om leerachterstanden aan te pakken 

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur in Suriname (OWC) lanceert twee nieuwe projecten om leerachterstanden aan te pakken. De lancering van twee innovatieve projecten gericht op het verminderen van leerachterstanden onder leerlingen in het basisonderwijs worden vanuit het ministerie aangekondigd.

Deze projecten zijn ontwikkeld naar aanleiding van de resultaten van de peilingstoetsen, die eind maart zijn afgenomen en aangetoond hebben dat veel leerlingen de overgangsnormen niet zullen halen en dreigen te blijven zitten.



Om deze leerlingen te ondersteunen, introduceert het ministerie Herkansings- en Extra Aandacht scholen. Er worden dan in het begin van de komende vakantie lessen verzorgd, waarna de leerlingen een herkansingstoets maken om alsnog het volgend leerjaar te behalen. Leerlingen met beperkte achterstanden kunnen naar de Herkansingsscholen.

Voor de Basisschool, leerjaar 3 – 8, gaat het om de vakken taal en rekenen. Na de lessen te hebben gevolgd, maken de leerlingen een herkansingsexamen om hun cijfer op te halen. Deelname aan de Herkansingsschool is vrijwillig. Leerlingen mogen zich ook op hun eigen manier voorbereiden op het herkansingsexamen.

De Extra Aandacht school is voor degenen met een achterstand van meer dan één leerjaar. Ze krijgen de kans om hiaten uit vorige leerjaren aan te pakken. Er wordt lesgegeven in Taal, Lezen, Schrijven en Rekenen. Er komen dan kleine niveaugroepjes van maximaal 15 leerlingen, ingedeeld op basis van specifieke leerachterstanden, gevolgd door stap-voor-stap begeleiding om leerlingen naar het niveau van hun klas te brengen. Deelname is vrijwillig, maar ouders worden dringend verzocht hun kinderen te laten deelnemen.



In augustus organiseert het ministerie een uitgebreide training voor leerkrachten-begeleiders van de Extra Aandacht scholen. Deze training zal gericht zijn op het diagnosticerend onderwijzen en het op maat aanpakken van de leer hiaten van elke individuele leerling. Er zal tevens ruimte zijn voor ‘prisiri-activiteiten’, zoals spelletjes en sport, om een gebalanceerde leeromgeving te creëren. Leerkrachten die deelnemen aan deze training ontvangen hiervoor een vergoeding.

Voor de VO-scholen, leerjaar 9 en 10, zal er ook een herkansing komen. Nadere mededelingen volgen nog. Met deze projecten zet het ministerie een belangrijke stap in het ondersteunen van leerlingen en het waarborgen van hun academische succes, ondanks de uitdagingen van de afgelopen jaren.