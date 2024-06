Documentaire over Cynthia McLeod en Elisabeth Samson 27 en 28 juni op TV

Eind vorig jaar ging de documentaire De presidentsdochter en de rijkste vrijgeboren vrouw in première op het Nederlands Film Festival. Op donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2024 is deze docu in twee delen ook te zien op de Nederlandse TV.

In de docu is de hoofdrol voor begenadigd schrijfster en dochter van de eerste president van Suriname Cynthia McLeod (1936). Zij heeft zichzelf nog één laatste levensmissie gesteld: de geschiedenis van de slavernij en Elisabeth Samson (1715 – 1771) onder de aandacht brengen. Samson is de legendarische eerste vrijgeborene en zwarte vrouwelijke multimiljonair van Suriname.

Filmmaker Mildred Roethof volgt de iconische historicus en auteur McLeod op een duizelingwekkende reis door ons koloniale verleden. Het is een film over twee vlijmscherpe vrouwen met inzichten die een verrassend licht werpen op het ‘sorry’ van Nederland.

We zien McLeod in het Amazone regenwoud, bij minister-president Rutte in het Torentje en bij president Santokhi in het Presidentieel Paleis tijdens de chaos van de Nederlandse excuses.

McLeod praat openhartig en ontroerend over ouder worden, overgave, leven en dood, daadkracht en haar laatste wens. Een sterke persoonlijkheid met een groot gevoel voor humor, die nog steeds alles uit het leven haalt en zich blijft inzetten voor sociale kwesties binnen de Nederlandse en Surinaamse samenleving.

Te zien op donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2024 om 22.15 uur op NPO 2, NPO Start en 2doc.nl.